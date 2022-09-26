Yok böyle düğün! 1 milyon liralık takı takıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı. 2 gün 2 gece süren düğünde 750 bin lira masraf yapıldı, gelin ve damada toplam 1 milyon 150 bin Türk Lirası takı takıldı. Yurtiçinin yanı sıra yurt dışından birçok vatandaş düğüne katıldı. Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensuplarının yanı sıra binlerce davetli ay yıldızlı Türk bayrağı altında halaylar çekti. Kato Dağı eteklerinde olan köyde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber vatandaşlar düğünlerini gece geç saatlere kadar yapar oldu.





Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, genç çiftin düğüne katıldıklarını ve halaylar çektiklerini söyledi. Ülkü, “Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber inşallah vatandaşımızın mutlu gününde ve acı günlerinde yanlarında olacağız. Güzel bir düğün çiftimize mutluluklar diliyorum’’ dedi.



Düğün sahibi Muhtar Sebahattin Öter ise, düğüne katılan bütün aşiret mensuplarına çok teşekkür ettiğini ifade etti. Öter, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmadığı yerde huzur olmuyor. Bu yüzden düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Düğünümüzde 950 kilo et yapıldı. 5 bin insanın düğünümüze katıldığını görmek beni çok mutlu etti. Allah herkesten razı olsun’’ ifadelerini kullandı.