YKS geride kaldı şimdi ise öğrenciler barınma sınavında! 'İşte İl il kira fiyatları ve özel yurt ücretleri'

832 bin 892 öğrenci bu yıl üniversiteye kayıt hakkı elde etti. Şu anda ise yükseköğretim kurumlarında 3.8 milyon öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler üniversite kazandığı için mutlu olurken velilerin çoğu kira ve yurt ücretleri karşısında büyük bir şok yaşadı.

Posta'dan Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre, devlet yurtlarında henüz başvurular açılmadı, özel yurtlarda da fiyatlar oldukça zamlandı. Bu yıl öğrencilerin bütçelerine uygun kalacak yer bulması zorlaştı.

Özel yurtlar geçen yıla göre yüzde 135 zamlı

Öğrenciler, ilk etapta devlet yurtlarına yöneliyor. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) başvuru süreci henüz başlamadı. Üniversitelerin kendi bünyelerinde bulunan yurtların da mevcut kayıtlı öğrencilerle neredeyse dolu olduğu bilgisi paylaşılıyor. Yaklaşık 35 bin kapasitesi bulunan vakıf üniversitelerinin yurtlarında da ise fiyatlar özel yurtlarla yarışıyor. Devlet yurdunda ya da üniversitelerin kendi yurtlarında yer bulamayan öğrenciler için özel yurtlar da bir seçenek. Ancak yurtlarda da fiyatlar yükseliyor. Yurtlarfiyatlar internet sitesinin Kurucusu Tuğrul Arslan, özel yurtlarda ücretlerin geçen yıla göre yüzde 135 daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Devlet yurtları ve özel yurtlarda yer bulamayanlar ya da yurt yerine evde kalmak isteyen öğrenciler, kiralık eve yöneliyor. Hem kiralık ev yok hem de fahiş fiyat sorunu var. Halihazırda yüzde 150’leri aşkın zamlanan kiralara bir de öğrencilerin talebi eklenince fiyatlar daha da yükselecek. Kısaca öğrenci hem kiralık evi zor bulacak hem de fahiş kiralar bütçesini sarsacak. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 153 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira bedeli 49.05 lira, ortalama kira 5 bin 396 lira. Fiyat artışı devam ediyor ama artış hızı yavaşlıyor. Son çeyrekteki piyasa hareketliliği nedeniyle ekimde tekrar küçük bir yükselme yaşamasını öngörüyoruz” dedi.

Nereler hareketli?

Öğüt, üniversite nedeniyle ülke içerisinde ciddi bir göç hareketliliği yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu hareketlilikten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere öğrenci nüfusunun yoğun olduğu iller önemli ölçüde etkileniyor. Ağustos-eylül itibarıyla bu illerde kira talebi yükseliyor, bu durum da doğal olarak fiyatlara yansıyor. İstanbul’da; Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Ankara’da; Çankaya, Altındağ İzmir’de; Balçova, Bornova, Buca gibi öğrenci nüfusunun yüksek olduğu ilçelerde kiralar yükselme eğilimi gösteriyor. Eskişehir, Konya, Isparta, Erzurum, Antalya, Samsun, Kocaeli, Sakarya gibi ‘öğrenci şehri’ denilebilecek illerde de bu dönemde kiralarda artış eğilimi var.