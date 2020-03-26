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Yaşlı adama kötü davranan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Yaşlı adama kötü davranan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

26 Mart 2020 Perşembe 14:30
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Yaşlı adama kötü davranan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.

Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.

B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Yaşlı adama bağırıp üstüne yürüyen polis tepki topluyor
Yaşlı adama bağırıp üstüne yürüyen polis tepki topluyor
Son Güncelleme: 26.03.2020 15:00
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