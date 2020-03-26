Yaşlı adama kötü davranan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.
Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.
Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.
B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.
Manisa otogar’da polisle 65 yaş üstü vatandaş arasında geçen diyalog. Bu nasıl saygısızca konusmadır. Sizce normal mi? Yazık ne olursa olsun, babası, dedesi yaşındaki insanlara , eşinin çoluğun çocuğun yanında devletin memuru bu şekilde bağırabilir mi? @tcicisleri @suleymansoylu pic.twitter.com/rPXFzS3mnO— Izmir Çevirme Radar (@izmirdecevirme) March 26, 2020