Yapı Kredi Bankası 700 çalışanın işine son verdi

Yapı Kredi Bankası, 700 çalışanını işten çıkardı. Banka işçilerini dijitalleşme adı altında çıkardığı belirtiliyor.

Banka-Finans Ve Sigorta İşçileri Sendikası, Yapı Kredi'nin yaptığı işten çıkarılan işçilere sahip çıktı. Özel bir bankanın İzmir operasyon merkezinde yaşanan toplu işten çıkartmada kullanılan yönteme tepkiler sürüyor. Örgütlü sendika bankanın İzmir ve Gebze’deki operasyon merkezinde bir süre işi bırakma eylemi yaptı. Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu, “banka yönetimine gereken tepkimiz olacaktır. Bu uygulama kabul edilemez” dedi. Metin Tiryakioğlu, “Dijitalleşme bahanesiyle toplu işten çıkartmalar yapılıyor. Yıllarca bankaya emek vermiş insanlar yok sayılıp işten atılıyor. Bu insanların başka birimlerde değerlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı. Basisen Genel Başkanı Tiryakioğlu, sendika olarak İzmir’de uygulanan yöntemi de kabul edilemez buldu. İnsanların aldatmaca masalarından kaldırılıp, sarı zarflarla ikna odalarına götürülmelerini çok çirkin bulan Tiryakioğlu, "İşten çıkartılan insana bir teşekkür etmeyi bile çok gördüler" dedi.

Yapı Kredi’nin yılın son çeyreğine küçülerek girdiği de görüldü. Banka ,2019 yılının 3. çeyreğine dair ekonomik verilerini de medya ile paylaştı. Bankanın 2019 yılına büyüme oranlarıyla giriş yaptığı görülürken, 3. çeyreği ise küçülerek kapattığı görüldü. Böyle kısa bir zaman aralığında bankanın hemen hemen tüm alanlarda zarar etmesi dikkat çekti. Yapı Kredi’nin 9 aylık süreçte 853 şubesini korumaya devam ederken 700’e yakın işçi çıkarması ise tepki çekti.