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Unutma unutturma: Hocalı Katliamı anılıyor

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin üstünde 28 yıl geçti. Vahşice katledilen insanların ardından katliam tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti. Ancak "Ermeni Soykırımı" iddiaları kadar değil... Peki sadece tanıklarının hala hayatta olduğu ancak dünyanın görmezden geldiği Hocalı Katliamı nasıl oldu? İşte tarihte kara leke olarak yerini alan Hocalı Katliamı hakkında merak edilenler...

Unutma unutturma: Hocalı Katliamı anılıyor

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin üstünde 28 yıl geçti. Vahşice katledilen insanların ardından katliam tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti. Ancak "Ermeni Soykırımı" iddiaları kadar değil... Peki sadece tanıklarının hala hayatta olduğu ancak dünyanın görmezden geldiği Hocalı Katliamı nasıl oldu? İşte tarihte kara leke olarak yerini alan Hocalı Katliamı hakkında merak edilenler...

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:38
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Unutma unutturma: Hocalı Katliamı anılıyor

Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler anılıyor. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında yaşayan sivilleri katlettiği olayın ardından 28 yıl geçti. Hocalı Katliamı üzerinden yıllar geçmesine rağmen katliam dün gibi akıllarda yer alıyor. İşte Hocalı Katliamı hakkında merak edilen tüm detaylar.

HOCALI KATLİAMINDA NELER YAŞANDI?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat’ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşımaktaydı. Kasaba Hankendi’yle Ağdam’ı bağlayan yolun üzerinde bulunup bölgenin tek havalimanı için üs konumundaydı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre Hocalı kasabası Hankendi’yi top ateşine tutan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından üs olarak kullanıldığı için Ermeni kuvvetler tarafından top ateşine tutulmaktaydı.

Aralık 1991’de Hankendi çevresinde yerleşen ve Azerilerin yaşadığı Kerkicahan kasabasının alınmasından sonra, Hocalı kasabası tamamen Ermeni ablukasında kaldı. 30 Ekim’den itibaren karayoluyla ulaşım kapanmış ve tek ulaşım vasıtası olarak helikopter kalmıştı. 20 Kasım 1991’de Hocavend semalarında Mi-8 helikopterin Ermeni kuvvetler tarafından vurulması ve sonuçta birkaç Azerbaycan devlet resmileri, Rus ve Kazak gözlemciler dahil 20 kişinin ölümünden sonra, hava ulaşımı da kesilmişti. İşgalden önce 1991-1992 kış aylarında Hocalı sürekli olarak bombalanmıştır. Hocalıdan çıkmış mültecilerin İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne söylediklerine göre, bazı durumlarda bombardımanlar açıkça sivil hedeflere karşı yönlendirilmiştir. Saldırı öncesi, birkaç aydır kasaba elektrik ve gazdan yoksundu.

Son Güncelleme: 26.02.2020 14:08
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