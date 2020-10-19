Ünlü gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun’un ölümüne ilişkin Ankara Şehir Hastanesi’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Pako'ya Mektuplar

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

YILMAZ ÖZDİL BÖYLE VEDA ETTİ

Usta gazetecinin vefat haberinin ardından başta basın camiası olmak üzere sevenleri yasa boğuldu. Coşkun'un uzun süre aynı gazetede yazdığı Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından Coşkun ile ilgili paylaşımda bulundu.

Özdil, "Bir kişi vefat etti, her evde cenaze var" ifadelerini kullandı. Özdil'in söz konusu paylaşımı şu şekilde: