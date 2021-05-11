TÜV Austria Turk, NPPES 2021’e katılacak

Akreditasyonlar ve yetkinlikleriyle dünya çapında faaliyet gösteren, TÜRKAK akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşu TÜV Austria Turk, bu yıl 1-2 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek NPPES 2021’e katılıyor. Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek etkinliğe gümüş sponsor da olan şirket, online standında sertifikasyon, eğitim ve denetim gibi çözümleriyle de katılımcıları bilgilendirerek sektörün gelişimine destek olacak.

Alanında Türkiye’deki tek fuar

Fuarın sektör için son derece önemli, sektörde yer alan tüm tarafları bir araya getiren Türkiye’deki tek etkinlik olduğunu belirten TÜV Austria Turk Ülke Müdürü Yankı Ünal, “NPPES, nükleer sektörde yer alan, yer almak isteyen tüm uluslararası ve yerli paydaşları bir araya getiren bir etkinlik. Ülkemizde ilk defa nükleer santral projesi gerçekleştirildiği için böylesine önemli bir fuarda yer almak hem sektör hem de firmamız açısından oldukça önemli. Fuarda online standımızla Bağımsız Hizmetler, Nükleer Kalite ve Güvenlik Yönetimi konularında sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimizi katılımcılarla buluşturacağız. Ayrıca, uluslararası kılavuz ve standartlara uygunluk, kalite güvence programlarının ve kalite yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi, gap analizi, Tedarikçi Değerlendirmesi ve Hızlandırma, saha faaliyetleri (inşaat, kurulum, montaj vb.) ve devreye alma süreçlerindeki kontroller ve iş sağlığı güvenliği gibi konularda da tecrübemizi paylaşacağız” diye konuştu.

Sektörün gelişimine ön ayak oluyor

TÜV Austria Turk ile ilk olarak Türkiye’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yer aldıklarını ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve ilgili resmi teknik destek kuruluşu (NÜTED A.Ş.)’na hizmet sunduklarını aktaran Ünal, “İlgili tüm yasal mevzuat ve lisanslama koşulları çerçevesinde sektöre verdiğimiz, denetim ve gözetim hizmetlerimizin ilk amacı nükleer güvenliğin sağlanması. Sertifikasyon sürecinde de gerek projelerde yer alan işletmeci, imalatçı, tedarikçi firmaların kalite yönetim sistemlerinin gerekse santralde kullanılacak ekipman sistem ve bileşenlerin ilgili standart, spesifikasyonlar kapsamında uygunluğunun doğrulanmasını amaçlıyoruz” dedi.