Türkiye, İtalya ile eğitim helikopteri iş birliğini askıya aldı

Haberde, askeri eğitim helikopteri için Leonardo ile yapılan sözleşmenin askıya alınmasının yanı sıra Türkiye tarafından Ansaldo Energia dahil diğer üç şirkete de benzer girişimlerden bahsedildi. Ankara’nın, Erdoğan’a “diktatör” denilmesinin ardından özür gelmesi için ekonomik hamle, baskı yaptığı ifade edildi.

TSK’nın eğitim helikopteri ihtiyacı için İtalya ile çalışılacak

Haber Türk’te “Açık ve Net” programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir “eğitim helikopteri” ihtiyacına yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirtmişti. Eğitim helikopteri ihtiyacına yönelik ise İtalyanlarla ortak bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “Bir eğitim helikopteri meselemiz var orada yine İtalyanlarla ortak bir çalışmamız var kısıtlı sayıda bir eğitim helikopteri ihtiyacına yönelik.” ifadesinde bulunmuştu.

SSB İsmail Demir tarafından ifade edilen İtalyan şirketin, TUSAŞ ile T129 Atak taarruz helikopterinde de iş birliği yapan Leonardo olduğu düşünülmekteydi. İsmail Demir tarafından ifade edilen “ortak çalışma” kapsamı bilinmemekle birlikte kısıtlı bir sayıda hazır alım olabileceği düşünülmekteydi. Bu bağlamda Leonardo firması tarafından İtalyan Ordusunun hizmetine sunulmuş bir “yeni nesil” temel eğitim helikopteri mevcut. Leonardo tarafından İtalyan Ordusuna yeni nesil temel eğitim helikopteri olarak AW169 hafif genel maksat helikopteri teslim edildi.

Leonardo şirketi, AW169 Hafif Genel Maksat Helikopterinin (LUH) eğitim konfigürasyonundaki ilk helikopterini Temmuz 2020’de, İtalya Ordusuna teslim etmişti. İtalyan Ordusu tarafından UH-169B olarak adlandırılan yeni helikopterler, resmi olarak temel eğitim helikopteri olarak yapılandırıldı. Yeni helikopterlerin, AW169‘ların son konfigürasyonunu uçuracak Ordu kara havacılık mürettebatların eğitimi için kullanılacak.

TSK da bahse konu “eğitim helikopterlerini”; mevcut helikopterlerin yanı sıra T70, GÖKBEY ve daha ileriki süreçte envantere girecek diğer genel maksat helikopterlerinin nihai uçuş ekibinin temel eğitimi amaçlı kullanacak. İtalyan Leonardo’dan tedarik edilecek sınırlı sayıda AW169(?) helikopterinin aviyonik vd. sistemlerinin Türk yüklenicilerin sistemleriyle değiştirilerek kullanacağı düşünülüyor olabilir.

Gökbey’in ilk teslimatı 2022’de yapılacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 17 Ocak 2021 tarihinde Tuba Özberk’in moderatörlük yaptığı ÖDTÜBİRDER Hasbihal etkinliğinde yaptığı söyleşide Gökbey Genel Maksat Helikopteri projesinden bahsetmişti. Prof. Dr. Temel Kotil, helikopterin 2022’de teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu. Kotil yaptığı açıklamada, “T-625 Gökbey cephe arkası bir helikopter. Kendi klasmanında İtalyan Leonardo’nun yaptığı benzer bir helikopter var. İnşallah biz ondan daha çok satacağız 1 yılda. Daha teslimatlar başlamadı. Gökbey’in ilk teslimatını 2022’de yapacağız.” ifadelerine yer verdi. (Ahmet Alemdar/defenceturk.net)