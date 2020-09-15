Türkiye'de ebeveynlerin %73'ü çocuklarının konumunu takip etmiyor

Ebeveynler eskiden beri çocuklarının nereye gidip gidemeyeceklerini belirleme konusunda seçici davranırlar. Günümüzde çocuğunuzun nerede olduğunu izlemek için kullanabileceğiniz başka bir yol daha var: Özel yazılımlar yardımıyla konum takibi. Ancak Kaspersky’nin anketine göre Türkiye’deki pek çok ebeveyn bunun farkında değil.

Kaspersky’nin “Sorumlu Dijital Ebeveynlik” araştırmasına göre[1], Türkiye’deki ebeveynlerin %73'ü çocuklarının yerini takip etmiyor. Bunun nedenleri kişiden kişiye değişiyor. Ailelerin %39'u çocuklarının konumunu izlemeyi hiç düşünmemişken, %29'u bunu nasıl yapılacağını bilmiyor. Teknoloji sayesinde ebeveynlerin çocuklarının gittikleri yerleri haritada takip etmelerine ve dışına çıkmayacakları güvenli alanlar oluşturmalarına olanak tanıyan yazılımlar çocukların cihazlarına yüklenebiliyor. Bununla birlikte, Türkiye'deki ebeveynlerin %52'si çocuklarının cihazlarına böyle bir yazılım yüklemediklerini söylüyor.

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, konuya dair şu yorumda bulunuyor: “Çağdaş dünyada gerçek ya da dijital yaşamdaki istenmeyen olayları önlemeye yardımcı olacak çok çeşitli araçlara sahibiz. Bunları nasıl kullanacağımızı bilmek ve bunlardan faydalanmak son derece önemli. Çocuğunuzun konumunu takip etmek sizi pek çok sorundan kurtarabilir. Böylece çocuğunuzu sadece dijital hayattaki değil, gerçek hayattaki risklerden de koruyabilirsiniz.”

Kaspersky, çocuğunuzu hem dijital hem gerçek hayatta güvenceye almak ve korumak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Çocukların siber güvenliği konusunda daha fazla bilgi edinin. Bu konudaki çağdaş eğilimleri, uygulamaları, çocuklarınızı tehlikelere karşı korumak için benimsenmesi gereken davranışları (internet kullanımının temel kuralları gibi) keşfedin. Ağ güvenliği bilgilerinizi periyodik olarak güncelleyin. Bunu Kaspersky blog sayfalarını takip ederek yapabilirsiniz.

Çocuğunuzla iletişim kurun ve aşmaması gereken sınırları aktarın. Onlarla hem gerçek hem de sanal dünyada güvenliğe dair sohbet edin.

Çocuğunuzun aktivitesini izlemek için Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.