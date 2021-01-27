Türk Sivil Havacılık Sektörünün en genç oyuncusu: FUGO

Barış Aşar / İstanbul - Pandemi nedeniyle 2019 yılında aldıkları kurulma kararının aksiyon tarafını biraz ertelemek zorunda kalan Kürşat Ulutaş ve Tansen Koçboğan, Ocak 2021 itibarı ile ticari faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyorlar. FUGO Yer Hizmetleri A.Ş. adı ile öncelikle İstanbul, Esenboğa ve Denizli Çardak Havalimanlarında hizmete başlamayı hedefleyen firma tüm hazırlıklarını bu doğrultuda tamamladı. Üç havalimanında da iki havayolu ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda şirket genel müdürü olan Kürşat Ulutaş; stratejilerini sektörde güçlü ve köklü firmaların varlığı sebebiyle ilk etapta rekabetten belli ölçekte uzak kalıp ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek üzere kurguladıklarını belirtti.

Uzun yıllar yer hizmetleri sektöründe çeşitli görevlerde ve yönetimde rol alan deneyimli ikili, yıllar boyunca kazandıkları tecrübelerini sahaya yansıtmak üzere yola çıktıkları ve FUGO markasını uzun yıllar havacılık sektöründe yaşatmaya kararlı olduklarını da ayrıca ifade ettiler.

Şirketin ismi olarak belirlenen FUGO’nun anlamını merak edenler için;

Latin kökenli bir kelimedir. İngilizce’de birkaç karşılığı bulunmaktadır. Şirket yetkilileri, sıklıkla kullanılan anlamlarından biri olan “chase away: kovalamak” anlamını, sektördeki fırsatları kovalamak amacında olduklarından, tercih ettiklerini vurgulamışlardır.