Türk hacker grubundan İsveç'e siber saldırı: "Kuran yakarsanız biz de server'larınızı yakarız"

Bir Türk hacker ekibi, aşırı veri yüklemeleri nedeniyle geçici olarak kapatılan birkaç büyük İsveç sitesine yönelik son saldırıların sorumluluğunu üstlendi ve İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmaya devam edilmesi halinde "İsveçlilerin hassas kişisel verilerini yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.

İsveç medyasına konuşan 'Türk Hack Grubu', "Siz Kuran yakarsanız biz de sizin server'larınızı yakarız" ifadelerini kullandı.

Kendilerini 'milliyetçi' olarak tanımlayan grup üyeleri, aynı zamanda Türkiye hükümetiyle herhangi bir bağlantıları olmadığını söyledi.

Öte yandan, geçen hafta, Türk hacker forumlarının, Türkiye'nin Stockholm büyükelçiliği önünde Kuran'ı yaktığı için Sıkı Yön Partisi'nden Rasmus Paludan'a karşı bir intikam eylemi olarak İsveç makamlarına ve bankalara yönelik siber saldırı çağrılarıyla dolup taştığı bildirildi.

Ülkenin merkez bankası Sveriges Riksbank, tehdidin farkında olduklarını söyledi ancak hedef alındıklarını kabul etmediklerini ifade etti.

Aralarında Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden (KTH) profesör Pontus Johnson'ın da bulunduğu İsveçli uzmanlar ise, Türk bilgisayar korsanlarının teknik yeterliliğini sorgulayarak onları 'ideolojik güdümlü amatörler' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Sputnik Türkiye