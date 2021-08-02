TRT'de yeni yönetim etkisi: İbrahim Eren'in ardından bir ayrılık daha!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı.

MUSTAFA ALCAN İSTİFA ETTİ

Kurumda yaşanan İbrahim Eren depreminin ardından artçıları görülmeye başlandı. MedyaRadar’ın özel haberine göre TRT'de uzun yıllar boyunca spikerlik yapan, geçen yıl Temmuz ayında da TRT Genel Sekreterliği’ne atanan deneyimli isim Mustafa Alcan’ın istifa ettiği ortaya çıktı.



FATİH ER GERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Yaklaşık 3,5 ay önce İngiltere’den dönüş yapan ve Uluslararası Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Fatih Er, yeniden Londra’ya gönderilmiş ve koltuğu alınmıştı.

SELİM ATALAY’LA YOLLAR AYRILMIŞTI

Öte yandan TRT World Kanal Koordinatörü Selim Atalay’la da yeni yönetimin göreve gelmesinden bir süre önce yolların ayrıldığı ortaya çıkmıştı.