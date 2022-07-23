Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yatırım. Temelini atacağımız projelerin 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri'ye 54 milyar lira müjdeyle geldik. Kayseri'nin sanayisi, ticareti, Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymuyorum. Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için Erciyes Dağı'nın tapusunu şehrimizin yönetimine devretmiştir. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi olduk. Neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz.

TOPLAM YATIRIM TUTARI 3 MİLYAR 788 MİLYON TL

Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işlemleri tamamlandı. Büryan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır, rabbime hamdediyorum. Bana sizler gibi millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu tutarı Kayserimize hayırlı olmasını diliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerden özellikle doğmuş bir siyasi olarak belediyelerimizi her anlamda destekliyoruz. Emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum. Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerinde tamamlanan özel yatırımlarında resmi açılışlarını yapıyoruz.

"BÜYÜK TÜRKİYE İNŞASINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yerköy Kayseri hattı 147 km uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yavru muhalefet yapabiilr mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir. Gürültü kirliliğini azaltmasıyla bu hattın ekonomiye katkısı 10.5 milyar lirayı bulacaktır. Açılışını yaptığımız yatırımlar arasındaki alışveriş merkezimizle Cam Elyaf fabrikamıza yeniden hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Biz oyunlara gelmeyecek büyük Türkiye inşasından vazgeçmeyeceğiz. 85 milyonun huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacağız. Karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise rağmen yapacağız. 40 yıla aşkın çalışmamızın en çok gurur duyduğumuz anlar bu vakitlerdir. Bizim ülkemiz için hayallerimiz var. Unutmayın, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. Ülkemizi, altyapımızı yenileyerek siyasi diplomatik gücünü dünyaya kabul ettirerek, hedeflerimize adım adım yürüdük.

6'LI MASAYA ADAY TEPKİSİ

Biz bugüne kadar attığımız her adımda ülkemize güvendik. Bunların ülkelerine güvenleri yok ki. Boğaz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz inşa ettik. İstanbulumuz'a Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni denizin altından biz yaptık mı? İstanbul-İzmir 6.5 saatti, 3 saate düşürdük, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin biz yaptık mı? 26 havaalanından aldık, 58 havalimanı var. Biz yaptık mı?

28 bin km karayoluna ulaştırdık. Durmak yok. Şimdi diğer adımları atmaya devam ediyoruz. Kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ilam ederlerdi. Hala açıklayamadılar. Hala Cumhur İttifakı adayını açıklasın diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli.

"SİYASETTE ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞLE YOL YÜRÜNMEZ"

Bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek yürekleri bulunmadığını söylüyorlar. Yönelecek hedefleri olmadığını söylüyorlar. Kaçak güreşerek yerimiz dar türküsünü söylüyorlar. Sosyal medyada nasıl efelendikleri büyükelçilerden aldıkları güvenle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın. İşin aslı budur. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek için hazırlıkları olmadıklarıdır. Eğitimden sağlığa, savaşından salgınına bunca yükün altına girerler mi acaba. Girmezler. Dünde öyleydi bugünde böyle yarında böyle olacaklar. Kendi adımıza değil ülke adına üzülüyoruz. Demokrasi de iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Siyasette armut piş ağzıma düşle yol yürünmez. Gönüller kazanacaksınız. Ben şimdi buradan ana kademeye sesleniyorum. Kadın kollarına gençlere sesleniyorum. 10 ay kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız. Yetki alırsanız da hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan programları hayata geçireceğiz. Bunlar hayalimiz yok bize oy verin diyenlerse haddini bildireceğiz. Türk milleti bu tezgaha gelir mi. Küresel krizin ülkemize etkisinden aldıkları cesaretle daldıkları pembe rüyadan beraberce uyandırmaya hazır mıyız?

"ÖYLE BİR SÖZLEŞELİM Kİ DÜŞMANLARIMIZIN KALPLERİ DARALSIN"

Büyük ve güçlü Türkiye inşa ederek attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle aleme göstereceğiz. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yad ediyoruz. Varsa yanlışlar düzeltilir. Kırgınlıklar giderilir. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Bayrağımız inmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Eğer şartlara teslim olsaydık 2 yıl bile hizmet edemezdik. 2023 için de niyetimiz hayırdır. Akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Öyle bir sözleşelim ki düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Kayseri 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Ülkemize diz çöktürmenin peşinde olanların heveslerini kursaklarında bırakmaya var mısın? Rabbim hepinizden razı olsun. Ülkemizin 81 şehrinin her biri demokrasi ve kalkınma mücadelemizin şahididir. Eğitimde şehrimize 5 bin 53 adet derslik kazandırdık. 3 yeni Üniversite kurduk. Gençlik merkezleri faaliyete geçirdik. 48 spor tesisi inşa ettik.