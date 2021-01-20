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TİCARİ AMAÇLI DRONE UÇUŞUNA İLK İZİN VERİLDİ

11.01.2021 tarihli “Kargo Taşıyan Drone Uçuşları” başlıklı yazımda da belirttiğim üzere drone olarak isimlendirilen insansız hava araçlarının havacılık sektörüne girişi ve aktif rol oynamaya başlaması için artık çok fazla beklenmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) American Robotics isimli firmaya ticari drone uçuşu için onay vermesi ile netleşmiştir. Uzun zamandır beklenen uçuş izninin alınması, her ne kadar kısıtlamalara tabii olsa da, bir çok sektöre canlılık getireceğinden mutlulukla karşılandığı ifade edilebilir.

Güncel 20.01.2021, 09:40 20.01.2021, 09:48
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TİCARİ AMAÇLI DRONE UÇUŞUNA İLK İZİN VERİLDİ

Merkezi Massachusetts’te olan American Robotics isimli şirket tarafından geliştirilen ticari dronelara FAA tarafından verilen izine göre, söz konusu akıllı insansız hava araçları sadece ve sadece Kansas, Massachusetts ve Nevada’da belirlenmiş olan kırsal alanlarda ve azami 400 ft rakımı aşamayacak şekilde uçurulabileceklerdir.

FAA tarafından verilen onaylara dair belgeler Wall Street Journal gazetesinde yayınlanmış olup onay belgelerinde, “Şirketler, otomatik drone operasyonlarını anlamlı bir şekilde ölçeklendirebildiklerinde, tarım, madencilik, ulaşım ve diğer imalat sektörleri gibi ekonomimizi besleyen birçok sektöre verimlilik katmayı başarabilirler.” ifadesi kullanılmıştır. FAA yaptığı açıklamada “Herhangi bir insansız hava aracı operasyonuna onay vermeden önce kapsamlı güvenlik değerlendirmeleri yürütüyoruz.” demiştir.

American Robotics tarafından tasarlanan ve geliştirilen drone, seyir esnasında meydana gelebilme ihtimali yüksek olarak belirlenen, diğer insansız hava araçları ile çarpışabilme veya kuşlar ile temas etme durumlarından kaçınabilmek adına önlem olarak sesli uyarı sistemi kullanmaktadır. Ayrıca, herhangi bir arıza tespiti durumunda hızlıca yere inecek şekilde programlanmıştır.

American Robotics CEO ve kurucu ortağı Reese Mozer yaptığı basın açıklamasında, “Verilen onayla American Robotics, yeni bir yaygın otomatik drone operasyonu çağını başlatıyor. Bu onayla birlikte American Robotics; enerji, altyapı, tarım ve güvenlik piyasası dikeylerinin yararına otomatikleştirilmiş Scout platformumuzu güvenli bir şekilde çalıştırmaya başlayabilir ve tahmini 100 milyar dolarlık ticari drone pazarının kilidini açmaya yardımcı olabilir.” ifadelerini kullanarak pazarın büyüklüğü konusunda ve droneların ilk etaptaki kullanım alanları konusunda bilgi paylaşmıştır.

Global ölçekte birden çok sektör, kullanım alanlarında sayısız avantaj sağlama ihtimali kuvvetle muhtemel olan drone uçuşları konusundaki yeni gelişmeleri sabırsızlık ve merakla beklemektedir.

(Barış Aşar)

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