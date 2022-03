The Witcher’ın Yeni Oyunu Duyuruldu: “Yeni Bir Efsane Başlıyor”

The Witcher 3 isimli efsane yapımın geliştiricisi CD Projekt Red, Twitter hesabında paylaştığı bir link ile hayranların uzun süredir beklediği haberi verdi. Twitter’da The Witcher hesabında paylaşılan linke tıkladığınızda sizi The Witcher’ın resmi sayfasına yönlendiriyor ve burada yeni The Witcher’ın duyurulduğunu görebiliyoruz.

Sitede The Witcher efsanesindeki yeni bir hikâyenin yapımına başlandığını gururla duyuran CD Projekt Red, geliştirme sürecine dair de heyecan verici bilgiler paylaşıyor.



Yeni Witcher yeni oyun motoruyla geliyor





CD Projekt Red’in 'A New Saga Begins' başlığıyla duyurduğuna göre Witcher serinin yeni oyunu, daha önce The Witcher 3’ün geliştirildiği REDengine ile geliştirilmeyecek. Yeni Witcher oyunu, en güçlü oyun motorlarından biri olan Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor.



Kendi oyun motorları olan REDengine'i geride bırakma kararı alan CDPR yeni The Witcher oyununda Unreal Engine 5'n gücünden yararlanacak. Pek çok popüler ve büyük bütçeli yapımın arkasındaki oyun motoru olan Unreal Engine 5 geliştiricilere çok daha gerçekçi bir çevre ve karakter tasarımı imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra fizikleri ile de oyunu gerçeğe bir adım daha yaklaştıran Unreal Engine 5 yapımı bildiğimiz Witcher oyunlarından da ayıran bir etken olarak karşımıza çıkacak.

CD Projekt Red, yeni Witcher’ın geliştirilmesinde Epic Games’in geliştiricileriyle yakın işbirliği içinde olacaklarını ve ana hedeflerinin Unreal Engine 5 motorunun açık dünya deneyimlerini sınırına kadar zorlamak olduğunu söylüyorlar. Oyun için şu anki konumda geliştirilme süreci veya çıkış tarihi gibi ayrıntılar mevcut değil.



Geldik en önemli soruya, yeni The Witcher oyunu ne zaman çıkacak?



En çok merak edilen ancak en az bilgimiz ve tahminimiz olan konuların başında ise oyunun çıkış tarihi geliyor. Bu noktada öncelikle CDPR'ın hala Cyberpunk 2077 ile meşgul olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Cyberpunk 2077 için söz verilen güncellemeler, ek paketler ve bir de online mod olduğunu düşünecek olursak önümüzdeki süreç epey uzun. Bilindiği üzere CDPR Cyberpunk 2077'yi ilk olarak 2012 yılında duyurmuştu. Oyunun çıkışı ise 2021 yılının başlarında oldu. Yeni The Witcher için bu kadar beklemeyeceğimizi öngörsek de yine de önümüzde uzun bir süreç olduğunu söylemek hiç de zor değil.



kaynak: webtekno / onedio