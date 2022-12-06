TBMM'de bu sefer yumruklar konuştu!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Meclis'te hareketli dakikalar yaşandı.

Kurtulmuş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere yanıt verirken, CHP'li vekillerin küfür ettiği iddiası AK Parti’li vekilleri hareketlendirdi. Sıralarından kalkan AK Parti’li milletvekilleri CHP'lilerin bulunduğu tarafa yürüyünce, CHP'li vekiller de ayağa kalktı.

Karşılıklı laf atmalarla gerçekleşen oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis tutanaklarına bakıp CHP'li vekillerin küfür edip, etmediğine karar verecek.