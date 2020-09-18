Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Yıl sonunda ibadete açılması için çalışmaları tüm hızıyla süren cami inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı`nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi`nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman`ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı. Camiinin son hali ise havadan görüntülendi.