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Solo "Yüzey Temizleme Serisi" ile raflarda!

Evlerin vazgeçilmez markası Solo yepyeni bir kategoriye giriş yaparak Yüzey Temizleme Serisi’ni tüketicileriyle buluşturuyor. Tüm Yüzeyler için Islak Temizlik Mendili ve Mutfak&Banyo Islak Temizlik Mendili olarak 2 çeşidiyle sunulan yeni seri, durulama gerektirmeyen formülü, yüzey çizmeyen dokusu ile günlük temizliğin en pratik ve hijyenik yardımcısı olacak. 

Solo "Yüzey Temizleme Serisi" ile raflarda!

Evlerin vazgeçilmez markası Solo yepyeni bir kategoriye giriş yaparak Yüzey Temizleme Serisi’ni tüketicileriyle buluşturuyor. Tüm Yüzeyler için Islak Temizlik Mendili ve Mutfak&Banyo Islak Temizlik Mendili olarak 2 çeşidiyle sunulan yeni seri, durulama gerektirmeyen formülü, yüzey çizmeyen dokusu ile günlük temizliğin en pratik ve hijyenik yardımcısı olacak. 

09 Aralık 2019 Pazartesi 17:04
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Solo "Yüzey Temizleme Serisi" ile raflarda!

Solo’nun günlük temizliği kolaylaştıran yeni serisi raflarda yerini alarak tüketicilerle buluştu. Mutfak ve Banyo için ayrı, tüm yüzeyler için de ayrı paketlerde sunulan Solo Yüzey Temizleme Serisi ile temizlik artık daha hijyenik ve pratik hale gelecek. Serinin 2 ürünü de durulama gerektirmemeleri ve yüzey çizmeme özellikleriyle dikkat çekiyor.

İster tezgahta ister yer yüzeyinde 10 saniyede etkili temizlik!

Solo’nun yeni Tüm Yüzeyler için Islak Temizlik Mendili; yer yüzeyinde, tezgahta, ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabiliyor. Bağımsız bir araştırma kuruluşunun test sonuçlarına göre, 10 saniyede etkili temizlik sağladığı kanıtlanan Tüm Yüzeyler için Islak Temizlik Mendili, durulama gerektirmeyen formülü ve yüzey çizmeyen dokusu ile pratik bir temizlik asistanı oluyor. Tüm Yüzeyler için Islak Temizlik Mendili’nin paketi 40 adet ıslak mendilden oluşuyor.

Kirece karşı %100 etkili temizlik!

Solo Mutfak ve Banyo Islak Temizleme Mendili serinin diğer ürünü gibi durulama gerektirmeyen formülü ile ıslak yüzeylerde temizliği kolaylaştıracak. Bağımsız bir araştırma kuruluşunun test sonuçlarına göre kirece karşı %100 etkili olduğu kanıtlanan Mutfak ve Banyo Islak Temizleme Mendili, mutfak ve banyo gibi hijyenin çok önemli olduğu alanlarda hızlı, etkili ve pratik bir çözüm sunuyor. Güçlü formülü ile seramik ve lamine yüzeylerde de kullanıma uygun olan Mutfak ve Banyo Islak Temizleme Mendili, Artema tarafından da öneriliyor. Mutfak ve Banyo Islak Temizleme Mendili’nin paketi 20 adet ıslak mendilden oluşuyor.

Solo Tüm Yüzeyler için Islak Temizlik Mendili satış fiyatı: 9,90 TL

Solo Mutfak ve Banyo Islak Temizleme Mendili satış fiyatı: 6,90 TL

Son Güncelleme: 09.12.2019 17:12
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