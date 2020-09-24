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Sevda Noyan’a ‘Atatürk’e hakaret’ten takipsizlik kararı

Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi diyenlere ibretle bakma günü” paylaşımı nedeniyle “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Güncel 24.09.2020, 12:00
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Sevda Noyan’a ‘Atatürk’e hakaret’ten takipsizlik kararı

Kararda, yapılan dosya incelemesinde, suç duyurusuna konu olan eylemlerin, şüphelinin üzerine isnat edilen suçun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

#sevda noyan #atatürk #HAKARET #dava
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