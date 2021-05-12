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Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu" dedi.

Güncel 12.05.2021, 14:55

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Savunma sanayiimiz kabiliyetlerini birleştiriyor Mehmetçiğe sahada hızlı çözümler sunuyor. BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde!" Başkan Demir, ayrıca VURAN'ın görüntülerini de paylaştı.

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