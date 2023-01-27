Sahneye çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şarkı söyledi

Bilecik'e bir takım ziyaretler ve açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alana toplanan vatandaşları selamladı. Selamlama sırasında kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen Canan Tekelioğlu'nu kırmayarak sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun ‘Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti. Şarkının bir kısmını Cumhurbaşkanına bakarak söyleyen Tekelioğlu, sahneden sonra duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Tekelioğlu, “Çok mutluyum, çok gururluyum, çok onurluyum. Hayatımda yaşadığım en güzel andı. Beni mutlu edeceğine de inanıyorum. Buraya Eskişehir'den onun için geldim. Çocuklarım için geldim. Ailem için geldim. Kayınvalidem kanser tedavisi görüyor. Cumhurbaşkanımızı görmem için bugün bana izin verildi. Ben çok mutluyum. Gaziantepliyim, Gaziantep halkı olarak, Eskişehir halkı olarak, biz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız, arkasındayız, onun yolundayız. Onu çok sevdiğimi söyledim. O da bizim için çalıştığını söyledi, yardımcı olacağını söyledi. Söz verdi, inanıyorum sözünde de duracak. Çok mutluydum, çok heyecanlıydım. Hala çok heyecanlıyım, ayaklarım titriyor” dedi.

TIKLA İZLE