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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı verilen savaşta sembol haline geldi. Virüsün Çin 'de ortaya çıkmasından sonra Türkiye 'de önlemler alan , Koronavirüs Bilim Kurulu 'nu oluşturan ve birlikte yaptığı çalışmalar , aldığı önlemler ve kararlarla coronavirüsün Türkiye 'ye girmesini oldukça geciktiren Fahrettin Koca 'nın yorgun hali gözlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı verilen savaşta sembol haline geldi. Virüsün Çin 'de ortaya çıkmasından sonra Türkiye 'de önlemler alan , Koronavirüs Bilim Kurulu 'nu oluşturan ve birlikte yaptığı çalışmalar , aldığı önlemler ve kararlarla coronavirüsün Türkiye 'ye girmesini oldukça geciktiren Fahrettin Koca 'nın yorgun hali gözlerden kaçmadı.

17 Mart 2020 Salı 14:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor

Günlerdir coronavirüse karşı mücadelede gece gündüz demeden çalışan Bakan Koca 'nın uykusuzluğu ve yorgunluğu , canlı yayında yaptığı açıklama sırasında görüldü. 

Bakan Koca 'nın bu hali, vatandaşların büyük takdirini topladı. Türkiye 'de coronavirüsün yayılmaması , önlemlerin sıkı şekilde takibi ve her yönü ile incelenmesi için Bakanımızın mücadelesi herkesçe beğeniliyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Bakan Koca'nın gözlerine yansıyan bu azmi ve başarısı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da #VirüseKocaDarbesi hashtag'iyle duygu ve düşüncelerini dile getiren yüzlerce twitter kullanıcısı Fahrettin Koca'yı takdir etti. Kısa sürede tt olan hashtag vasıtasıyla kullanıcılar bakana minnettar olduklarını ve bu azmini unutmayacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
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