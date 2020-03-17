Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor

Günlerdir coronavirüse karşı mücadelede gece gündüz demeden çalışan Bakan Koca 'nın uykusuzluğu ve yorgunluğu , canlı yayında yaptığı açıklama sırasında görüldü.
Bakan Koca 'nın bu hali, vatandaşların büyük takdirini topladı. Türkiye 'de coronavirüsün yayılmaması , önlemlerin sıkı şekilde takibi ve her yönü ile incelenmesi için Bakanımızın mücadelesi herkesçe beğeniliyor.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Bakan Koca'nın gözlerine yansıyan bu azmi ve başarısı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da #VirüseKocaDarbesi hashtag'iyle duygu ve düşüncelerini dile getiren yüzlerce twitter kullanıcısı Fahrettin Koca'yı takdir etti. Kısa sürede tt olan hashtag vasıtasıyla kullanıcılar bakana minnettar olduklarını ve bu azmini unutmayacaklarını söyledi.
Siyasi görüşünüz ne olursa olsun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hakkını teslim etmek lazım. Gece gündüz demeden çalışıyor. Gözleri kan çanağı. Rabbim emeklerinin ecrini versin. Allah (cc) bu necip milletin üstünden, Korona Virüsü belasını kaldırsın. Amin ????????#VirüseKocaDarbesi pic.twitter.com/2C70LhvOmY— İsmail Şahin (@ismailsahin_27) March 16, 2020
Ben üniversite eğitimimi Medipol Üniversitesinde aldım. Fahrettin Hoca yıllarca hem rektörüm hemde öğretim görevlimdi. Şuan aldığı önlemler, işine titizlikle bağlılığı ve profesyonelliği kendi mesleki saygısından ileri gelmekte. #VirüseKocaDarbesi— Çağla Bayten (@caglabayten) March 17, 2020
Gecesini Gündüzüne Katarak Virüsle Mücadele Eden,— Servet BEKİ (@bekiservet) March 17, 2020
Milletin Sağlığına Helal Gelmesin Diye Virüse Vücuduyla Barikat Kuran Sayın Bakana Millet Olarak Minnettarız!
Allah Senden Her Daim Razı Olsun!#VirüseKocaDarbesi #BakanKocaBabaGibiAdamsın pic.twitter.com/zoPLvdq0eI
Vardır her virüsün kalbine korku salan biri !!!#BakanKocaBabaGibiAdamsın #VirueseKocaDarbesi pic.twitter.com/pXAbq8tXBs— Kübra Çaylı (@kbrcyl) March 17, 2020
1965 Konya doğumlu bir doktor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı.— ????بيضى نور???? (@sald_beyzanur) March 17, 2020
Şuanda Türkiyenin Sağlık Bakanı ve
bütün Dünya onu alkışlıyor.
Sn. #FahrettinKoca
Helal Olsun Sana KOCA Yürekli Adam
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#VirüseKocaDarbesi#fahrettinkocayaminnettarız
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Cumhurbaşkanı'mız kabineyi açıkladığında çoğumuz Fahrettin Koca ismini ilk defa duymuştuk.— Hamza Aral (@AralHamza) March 17, 2020
Şu an artık hepimiz tanıyoruz.
Lakin kendisini yaptığı siyasetle değil, yaptığı işle tanıdık.
Allah senden razı olsun güzel yürekli insan..#VirüseKocaDarbesi#BakanKocaBabaGibiAdamsın pic.twitter.com/52iNUIEOHP
Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, yiğidi öldürün hakkını yemeyin derler.— Gülşah (@Gulsahnn) March 17, 2020
Liyakati, ehliyeti, nezaketi ve kriz yönetme becerisiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini ve güvenini kazandı.
Allah güç kuvvet versin. Bu günler geçecek ama mücadeliniz unutulmayacak.#VirüseKocaDarbesi pic.twitter.com/l4x617ITCO
Uzun zaman oldu. Bu ülke bir koca reis görmeyeli. Varol koca reis...#BakanKocaBabaGibiAdamsın#tesekkuerlerfahrettinkoca #VirueseKocaDarbesi pic.twitter.com/lB2RmIRLAE— Muhammet Bakır Ünlü???????????????? (@saprana34) March 17, 2020