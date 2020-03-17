Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor

Günlerdir coronavirüse karşı mücadelede gece gündüz demeden çalışan Bakan Koca 'nın uykusuzluğu ve yorgunluğu , canlı yayında yaptığı açıklama sırasında görüldü.

Bakan Koca 'nın bu hali, vatandaşların büyük takdirini topladı. Türkiye 'de coronavirüsün yayılmaması , önlemlerin sıkı şekilde takibi ve her yönü ile incelenmesi için Bakanımızın mücadelesi herkesçe beğeniliyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Bakan Koca'nın gözlerine yansıyan bu azmi ve başarısı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da #VirüseKocaDarbesi hashtag'iyle duygu ve düşüncelerini dile getiren yüzlerce twitter kullanıcısı Fahrettin Koca'yı takdir etti. Kısa sürede tt olan hashtag vasıtasıyla kullanıcılar bakana minnettar olduklarını ve bu azmini unutmayacaklarını söyledi.

Siyasi görüşünüz ne olursa olsun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hakkını teslim etmek lazım. Gece gündüz demeden çalışıyor. Gözleri kan çanağı. Rabbim emeklerinin ecrini versin. Allah (cc) bu necip milletin üstünden, Korona Virüsü belasını kaldırsın. Amin ????????#VirüseKocaDarbesi pic.twitter.com/2C70LhvOmY — İsmail Şahin (@ismailsahin_27) March 16, 2020

Ben üniversite eğitimimi Medipol Üniversitesinde aldım. Fahrettin Hoca yıllarca hem rektörüm hemde öğretim görevlimdi. Şuan aldığı önlemler, işine titizlikle bağlılığı ve profesyonelliği kendi mesleki saygısından ileri gelmekte. #VirüseKocaDarbesi — Çağla Bayten (@caglabayten) March 17, 2020

Gecesini Gündüzüne Katarak Virüsle Mücadele Eden,

Milletin Sağlığına Helal Gelmesin Diye Virüse Vücuduyla Barikat Kuran Sayın Bakana Millet Olarak Minnettarız!



Allah Senden Her Daim Razı Olsun!#VirüseKocaDarbesi #BakanKocaBabaGibiAdamsın pic.twitter.com/zoPLvdq0eI — Servet BEKİ (@bekiservet) March 17, 2020

1965 Konya doğumlu bir doktor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı.

Şuanda Türkiyenin Sağlık Bakanı ve

bütün Dünya onu alkışlıyor.

Sn. #FahrettinKoca

Helal Olsun Sana KOCA Yürekli Adam

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#VirüseKocaDarbesi#fahrettinkocayaminnettarız



pic.twitter.com/fZfp9Od8ON — ????بيضى نور???? (@sald_beyzanur) March 17, 2020

Cumhurbaşkanı'mız kabineyi açıkladığında çoğumuz Fahrettin Koca ismini ilk defa duymuştuk.

Şu an artık hepimiz tanıyoruz.

Lakin kendisini yaptığı siyasetle değil, yaptığı işle tanıdık.

Allah senden razı olsun güzel yürekli insan..#VirüseKocaDarbesi#BakanKocaBabaGibiAdamsın pic.twitter.com/52iNUIEOHP — Hamza Aral (@AralHamza) March 17, 2020