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Rusya Savunma Bakanlığı yeni harita yayınladı!

Soçi'de dün Suriye'nin kaderini belirleyen görüşme sonrası Rusya'dan, mutabakat sonuçlarına göre harita paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı yeni harita yayınladı!

Soçi'de dün Suriye'nin kaderini belirleyen görüşme sonrası Rusya'dan, mutabakat sonuçlarına göre harita paylaşıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:45
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Rusya Savunma Bakanlığı yeni harita yayınladı!

USYA Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el-Arab'a (Kobani) girdi

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el-Arab'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar" ifadesine yer verildi.

Türkiye sınırında 15 gözlem noktası kuracak

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'yle varılan mutabakat kapsamında Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgenin bir haritasını yayınladı. Yayınlanan haritaya göre, Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak.

Putin ile Erdoğan'ın vardığı mutabakat kapsamında kurulacak 15 kontrol noktasının Barış Pınarı Harekatı ile Türk ordusu tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunduğu görüldü.

5 kontrol noktası Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat'ın doğusuna uzanan sınır hattında yer alırken, diğer 10 kontrol noktası Rasulayn'ın doğusu ile Irak sınırındaki Derik arasında konumlanıyor.

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