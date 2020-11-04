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Rıza Bey Apartmanı'nın depremde yıkılma anı kamerada

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde en fazla can kaybının yaşandığı, 9 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anları kameraya böyle yansıdı. Kurtarma çalışmalarında 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha yaşanmış, 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Güncel 04.11.2020, 16:32
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#İzmir #rıza bey
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