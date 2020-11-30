Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında "Hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma akşamı 21:00’den pazartesi sabahı saat 5:00’e kadar kesintisiz devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yapıyor.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan, şunları söyledi:

* Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi kamuoyuna paylaşmıştım.

* Vaka sayılarının 30.000'e dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

* Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz.

* Salgının olumsuz etkisini azaltmak için şu aşamada insan hareketliliğini en az da indirmeye amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.

* Bu salgının üstesinden geldiğimizde inşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü ve yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.

* Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmaya başlamış olmayı ümit ediyoruz.

* Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılmış olmasına gelen her aşı ile yakından ilgileniyor gereken bağlantıları derhal kuruyoruz.

* İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. En başından beri söylediğimiz gibi vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşağıya erişebileceklerdir.

* Hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.

* Tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

* Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek, saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

* Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır.

* Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.