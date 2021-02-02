Rasyotek’in yeni CEO’su Muhammet Nezif Emek oldu

“Teknolojik İnsan” mottosuyla Türkiye’nin birçok sektöründeki yüzlerce firmaya bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek’in CEO’luk görevine Muhammet Nezif Emek getirildi. Finanstan üretime, perakendeden teknolojiye kadar pek çok farklı sektörde 20 yılı aşkın yönetim tecrübesi bulunan Emek, Rasyotek ve Rasyotek’in tüm iştiraklerinin tam yetki ile yönetilmesi ve büyütülmesinden sorumlu olacak.

Dijital dönüşümde akla gelen ilk firmalar arasına girme hedefine odaklanacağız

Farklı sektörlerdeki yönetim tecrübesini Rasyotek’e aktaracağını belirten Emek, “Rasyotek ile perakendeden, sağlık bilişim sistemlerine, siber güvenlikten, hukuki danışmanlığa kadar faaliyette bulunduğumuz her alanda kalite standartlarından ödün vermeden çalışacağız. Uzmanlık alanlarımızla işletme ve sektörlere katma değer yaratmaya ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra Rasyotek’in, Türkiye ve dünyada dijital dönüşümde akla gelen ilk firmalar arasına girme hedefine daha fazla odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Muhammet Nezif Emek hakkında

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Muhammet Nezif Emek, Koç Üniversite’nde PRE-MBA’ini tamamladı. Kariyer hayatına 2000’de Türk Ekonomi Bankası’nda Mali Kontrolör olarak başlayan Emek, takip eden yıllarda Yıldız Holding, Gürmen Group, LG Electronics ve Markafoni’de üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Edindiği deneyimlerin ardından Turkapital Holding’de Genel Müdür Yardımcısı ve CFO olarak çalışmalarına devam eden Emek, Bereket Döner Grubu ve Okur bünyesinde de CEO görevini üstlendi.