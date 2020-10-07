Puan yüzünden bir ayda 5 kurye hayatını kaybetti!

İzmir'de faaliyet gösteren Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Üyesi Önder Coşgun, son dönemlerde artan birçok kurye kazasının nedeninin yemek sipariş sitelerindeki hız uygulaması olduğunu söyledi.

Coşgun, "İşverenler, bu puanın düşmemesi için kuryelere baskı yapınca, kuryeler de trafikteki bazı kuralları çiğnemek durumunda kalıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Ancak biz bu mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz. İnsanlar, siparişini evine erken istiyor. Yemek firmaları, 30 dakika ya da 45 dakika gibi süreler koyuyorlar. Bizler de bunlara yetişmek zorunda kalıyoruz. Yetişmediği zaman işverenler kuryeye, 'Başkaları yetişiyor, sen neden yetişmiyorsun' diyor ve bu sefer personeller işlerinden oluyor. Bu sefer de ters yöne girmeler ve diğer kuralları ihmal etmeler gibi şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

“BİR AYDA 5 KURYE HAYATNI KAYBETTİ"

Coşgun, söz konusu uygulama sebebiyle birçok kuryenin işten çıkarılmakla tehdit edildiğinin altını çizerek, "Son bir ayda 5 arkadaşımızı kendi elimizle toprağa verdik. Bunların önüne geçmek için hız puanlamasının kaldırılması gerekiyor. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir kurye daha zarar görmesin. Biz artık hastanelere ve taziyelere gitmekten daraldık" dedi.