PTT AŞ’DEN 2020 UCI DAĞ BİSİKLETİ MARATONU DÜNYA ŞAMPİYONASI” KONULU ANMA PULU

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 22 Ekim 2020 tarihinde tedavüle çıkan "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu 3,00 TL + 6,50 TL (82 x 67 mm boyutunda) bedelli anma pulları, söz konusu pullara ait 11,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT İş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT AŞ Genel Müdürlüğü, Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığı, Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinde "2020 UCI DAĞ BİSİKLETİ MARATONU DÜNYA ŞAMPİYONASI 22.10.2020 SAKARYA" ibareli ilkgün damgası ile kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 22 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere , www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta damgası talepleri, 22 Ekim 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.