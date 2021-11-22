Profesör Gibi Adam'ın beşinci videosu: İşte Türkiye ekonomisinde casusların oynanan oyunlar!

Sokak röportajlarında konuşan bir adam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oynanan oyunları tek tek anlattı. Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan İbrahim Ufuk Kaynak kısa süre içinde ülke çapında merak edilen isim oldu. Engin bilgileri ve farklı bakış açısı ile siyasi ve güncel mevzularda yorum yapan İbrahim Ufuk Kaynak, ardından "Profesörlere taş çıkartıyor" dedirtti. Ahsen TV'ye röportajı veren İbrahim Ufuk Kaynak, ekonomik sıkıntılar, Türkiye'ye yönelik saldırılar, Türkiye'nin yurtdışında bıraktığı izler üzerine yaptığı konuşmalarla, izleyici ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini üzerine çekti.