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Bakan Akar: "Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor. Terör örgütünün elebaşları tek tek etkisiz hale getiriliyor."
Bakan Akar: "Yunan yetkililer sanki Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak ’Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan’ algısı oluşturmaya çalışıyor."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor"
Profesör Gibi Adam'ın beşinci videosu: İşte Türkiye ekonomisinde casusların oynanan oyunlar!
"Profesör gibi konuşan adam" olarak ünlenen İbrahim Ufuk Kaynak'ın 5. videosu sosyal medyada yine gündem oldu.
Güncel 22.11.2021, 14:17
Sokak röportajlarında konuşan bir adam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oynanan oyunları tek tek anlattı. Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan İbrahim Ufuk Kaynak kısa süre içinde ülke çapında merak edilen isim oldu. Engin bilgileri ve farklı bakış açısı ile siyasi ve güncel mevzularda yorum yapan İbrahim Ufuk Kaynak, ardından "Profesörlere taş çıkartıyor" dedirtti. Ahsen TV'ye röportajı veren İbrahim Ufuk Kaynak, ekonomik sıkıntılar, Türkiye'ye yönelik saldırılar, Türkiye'nin yurtdışında bıraktığı izler üzerine yaptığı konuşmalarla, izleyici ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini üzerine çekti.