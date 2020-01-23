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Oyun dünyası Forum İstanbul’da buluşuyor

Dijital oyun tutkunları son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da yepyeni oyun trendleriyle Forum İstanbul’da buluşuyor. 22 Ocak’ta başlayan ve 26 Ocak’a kadar sürecek olan Gaming Forum, ödüllü turnuvalara, Cosplay yarışmasına ve emsalsiz bir Formula 1 simülasyon deneyimine sahne olacak. Forum İstanbul, Pelin Baynazoğlu, Tuna Akşen, Burak Şener ve Yavuz Selim Dalmaz gibi ünlü yayıncıları, oyun tutkunlarını, sektörün önde gelen markalarını ve Twitch yayıncılarını bir araya getiriyor.

Oyun dünyası Forum İstanbul’da buluşuyor

Dijital oyun tutkunları son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da yepyeni oyun trendleriyle Forum İstanbul’da buluşuyor. 22 Ocak’ta başlayan ve 26 Ocak’a kadar sürecek olan Gaming Forum, ödüllü turnuvalara, Cosplay yarışmasına ve emsalsiz bir Formula 1 simülasyon deneyimine sahne olacak. Forum İstanbul, Pelin Baynazoğlu, Tuna Akşen, Burak Şener ve Yavuz Selim Dalmaz gibi ünlü yayıncıları, oyun tutkunlarını, sektörün önde gelen markalarını ve Twitch yayıncılarını bir araya getiriyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 15:45
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Oyun dünyası Forum İstanbul’da buluşuyor

Forum İstanbul, 22 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında bir kez daha dijital oyun dünyasının nabzını tutuyor. Üçüncüsü gerçekleştirilen Gaming Forum’da oyun tutkunlarını ödüllü yarışmalar, birbirinden heyecanlı turnuvalar ve sıra dışı bir sanal gerçeklik deneyimi bekliyor. Etkinliğe, Pinti Panda – Tuna Akşen, Pqueen – Pelin Baynazoğlu, Kırmızı Kep – Burak Şener, Yavuz Selim – Yanuz Selim Dalmaz ve Can Sungur gibi sevilen yayıncılar da katılıyor. Gaming Forum boyunca gerçekleşecek kariyer seansları ise üniversiteler ve E-spor oyuncuları ile oyun severleri bir araya getirirken, bu alanda ilerlemek isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunacak.

Putin’in evindeki F1 aracıyla, Formula 1 heyecanı

Oyun endüstrisinin tüm aktörlerini bir araya getiren ve sektöre yön veren en son gelişmeleri meraklılarıyla buluşturan etkinlik, birisi ana sahne olmak üzere 4 alanda yapılıyor. Turnuvalar, Cosplay yarışması ve çalışma atölyeleri “Battle Zone” adlı ana sahnede gerçekleşirken; “Hit the Ball”, “Fun in Your Pocket” ve” Who’s the boss?” alanları farklı oyunlara ev sahipliği yapacak.

Gaming Forum’un bu seneki sürprizlerin biri de yarış pistlerinin heyecanını birebir yaşatan Formula 1 simülasyonu. Tamamen yerli üretim olan simülasyon aracı, Kurtköy’deki pistte Formula 1 deneyimi yaşatıyor. Simülasyon aracının bir kopyası da Rusya Devlet Başkanı Putin’in evinde bulunuyor.

5 bin TL ödüllü Cosplay yarışması

Gaming Forum geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllü bir Cosplay yarışmasına sahne olacak. “Costume" ve "play” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve “Çeşitli aksesuarlar ve kostümlerle, film, oyun ve kitap karakterlerinin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı” anlamına gelen Cosplay yarışmasının finali, 26 Ocak Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Taha Caner Leblebici, Enhar Güreşçi ve Melodi Kızılgün gibi alanında öncü isimlerin yer alacağı jürinin oylarıyla birinci seçilecek yarışmacı, 5 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi olacak.
 

Oyun endüstrisinin kalbinin atacağı etkinliğe katılacak olan tanınmış yayıncıların programı ise şöyle:
23 Ocak saat 14:00-18.00 Pqueen – Pelin Baynazoğlu

24 Ocak saat 14:00-18.00 Kırmızı Kep – Burak Şener

25 Ocak saat 14:00-18.00 Yavuz Selim – Yavuz Selim Dalmaz

Rakamlarla Türkiye’de oyun endüstrisi

  • Türkiye’de, 3 ana platform olan mobil oyunlar, bilgisayar ve oyun konsollarında, 30 milyon kadar dijital oyuncu bulunuyor. Oyun pazarının toplam pazar değeri ise 750 milyon doları buluyor.
  • Oyuncu profilinin yüzde 54’ü erkek, yüzde 46’sı ise kadın oyunculardan oluşuyor. Mobil oyunlarda ise oyuncuların yüzde 51’i kadın. En çok dijital oyuncu 10-30 yaş aralığında yer alıyor.

Son Güncelleme: 23.01.2020 16:16
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