Osmaniye'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniyenin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,4, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

23.55'TE BİR DEPREM DAHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 20.57'de Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde depremden 3 saat sonda 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 23.55'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Düziçi'nin Ellek Mahallesi olarak açıkladı.

Peş peşe meydana gelen iki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Eve gırmeye korkanlar, sokaklarda uyudu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşanan depremin çevre ilçe ve beldelerde de hissedildiğini belirterek, "Yaşanan deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi almadık." dedi.

Depremin merkez üssü olarak açıklanan Düziçi'ne bağlı Ellek beldesinde de Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, depremin şiddetli biçimde hissedildiğini ifade ederek, "Şiddetli ama kısa süren bir depremdi. Beldemizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadık. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.





Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut ise yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar bildirilen bir hasar kaydı bulunmadığını kaydederek, depremin merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.