Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!

Yapılan açıklamada söz konusu kanalın elindeki medya gücünü tehdit ve şantaj için kullandığının altı çizildi. Belediyeden yapılan açıklamada "Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastıdır" ifadeleri yer aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerel bir televizyon kanalı Kanal 52'de belediyeyle ilgili yer alan iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastı olduğuna" dikkat çekildi.

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün yerel bir televizyon kanalında, "Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında yer alan asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili" açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Asıl görevi halkı doğru bilgilendirmek olan bir televizyon kanalının, elindeki medya gücünü tehdit ve şantaj amaçlı bir suç aletine dönüştürerek gündeme getirmeye çalıştığı asılsız, temelsiz, hiçbir belge ve gerçek bilgiye dayanmayan iddialar, tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Elindeki medya gücünü şantaj ve tehdit aracı olarak kullanarak belediye kaynaklarına adeta çökmeye çalışan, taleplerine olumlu cevap alamayınca ne yapacağını şaşırarak tetikçiliğe soyunan tefessüh etmiş bu medya kuruluşuyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar belirtildi: