Öğretmenin kendisine saygısızlık yapan öğrenciyi affetmesi sonucu Şahan Gökbakar'dan yorum geldi!
Ankara'da özel bir okulda, ders esnasında bir öğrencinin öğretmene karşı göstermiş olduğu tavır sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Daha sonra öğretmen öğrencisini affettiğine karşı açıklamalarda bulunmuştu. Olayın ardından oyuncu Şahan Gökbakar'ın twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım büyük ilgi gördü. Beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım...
Şahan Gökbakar konu ile ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Şahan Gökbakar: Siz ne kadar güzel yürekli bir öğretmensiniz
"Siz ne kadar güzel yürekli bir öğretmensiniz. Size yapılan bu terbiyesizliğe karşı verdiğiniz bu yüce gönüllü karşılık eminim o çirkin hareketleri yapan genç kardeşimizi iki defa utandırmıştır. Iyi ki varsınız değerli hocam"
Yaptığı paylaşımdan sonra beğeni ve yorumlar ard arda geldi.
İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık Olaydan sonra, "Tanıdığım okul müdürü arkadaşlarım, meslektaşlarım telefon yağmuruna tuttular. Allah razı olsun. Yalnız bunlar olan şeyler. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş'ı 3 sene şampiyon yapan Gordon Milne diye bir teknik direktör vardı. Yenildiği zaman şöyle diyordu, ben onu örnek alıyordum. 'This happens in football' Yani 'bu futbolda olur.' Ben de diyorum ki, 'bunlar eğitim öğretimde, gençlikte olur.' Ama şöyle bir örnek olması açısından iyi oldu. Veliler hep sürekli dışarıyı suçluyor. Önce kendimize bir bakmalıyız, çocuğumuz ne yapıyor? Çocuğu da dinlemeliyiz, öğretmeni de dinlemeliyiz. Hemen saldırı eğitim çalışanına olmamalı. Çocuk dersi öğrenmeyebilir. Ama çocuk insan olmalı, biz ona insan olmayı öğretmeliyiz. Dolayısıyla biz eğitimde öğretmenlerden kaynaklı şu olabilir. Çocuğa davranışı vermemişiz. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim." ifadelerine yer vermişti.