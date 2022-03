Öğretmenin kendisine saygısızlık yapan öğrenciyi affetmesi sonucu Şahan Gökbakar'dan yorum geldi!

Şahan Gökbakar konu ile ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siz ne kadar güzel yürekli bir öğretmensiniz. Size yapılan bu terbiyesizliğe karşı verdiğiniz bu yüce gönüllü karşılık eminim o çirkin hareketleri yapan genç kardeşimizi iki defa utandırmıştır. Iyi ki varsınız değerli hocam"

Yaptığı paylaşımdan sonra beğeni ve yorumlar ard arda geldi.

İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık Olaydan sonra, "Tanıdığım okul müdürü arkadaşlarım, meslektaşlarım telefon yağmuruna tuttular. Allah razı olsun. Yalnız bunlar olan şeyler. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş'ı 3 sene şampiyon yapan Gordon Milne diye bir teknik direktör vardı. Yenildiği zaman şöyle diyordu, ben onu örnek alıyordum. 'This happens in football' Yani 'bu futbolda olur.' Ben de diyorum ki, 'bunlar eğitim öğretimde, gençlikte olur.' Ama şöyle bir örnek olması açısından iyi oldu. Veliler hep sürekli dışarıyı suçluyor. Önce kendimize bir bakmalıyız, çocuğumuz ne yapıyor? Çocuğu da dinlemeliyiz, öğretmeni de dinlemeliyiz. Hemen saldırı eğitim çalışanına olmamalı. Çocuk dersi öğrenmeyebilir. Ama çocuk insan olmalı, biz ona insan olmayı öğretmeliyiz. Dolayısıyla biz eğitimde öğretmenlerden kaynaklı şu olabilir. Çocuğa davranışı vermemişiz. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim." ifadelerine yer vermişti.