OGM: Orman köylüsü enerjisini güneşten alıyor

OGM, Türkiye’deki 23 bin orman köyünde sayıları 7 milyonu bulan vatandaşların yerinde kalkınmalarının sağlanması, yaşam kalitelerinin artırılması ve odun tüketiminin azaltılması amacıyla Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında projeler yürütüyor.

Teknolojideki gelişmeleri, çevresel fırsatları takip ederek orman köylüleri için sürekli yeni projeler, finansal çözümler geliştirdiklerine işaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu kapsamda söz konusu kesime yönelik ferdi ve kooperatif destekleri verdiklerini kaydetti.

Karacabey, proje kapsamında 2020 yılında pilot bölge olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Konya'nın Ilgın ve Gökbudak ilçelerinde 100'er kilovatsaat gücünde 2 güneş enerjisi santrali (GES) kurulduğunu belirterek, söz konusu köylülerin tüm elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine yıllık ortalama 70 bin TL kaynak sağlandığını açıkladı.

Orman köylüsü elektrik faturasından kurtuluyor

OGM ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen projenin Türkiye’nin pek çok bölgesine yayıldığını sözlerine ekleyen Karacabey, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi projemiz 2 yılda 35 ile yayıldı, 806 hanenin çatısına sistem kuruldu. Kurulan bu santraller sayesinde köylülerimiz elektrik faturası ödeme derdinden kurtuldu. Projenin yüzde 47'sini hibe ve yüzde 53'ünü kredi olarak faizsiz uyguluyoruz. Ayrıca kredileri de yılda bir ödeme olacak şekilde 7 eşit taksit halinde tahsil ederek köylümüze ödeme konusunda da kolaylık sağlıyoruz.”