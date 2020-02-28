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NATO sadece 'kınıyor'

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri "Türkiye'nin yaşadığı trajediden dolayı üzüntülüyüz. Saldırıları kınıyoruz. Ateşkese geri dönülmelidir. NATO, Türkiye'nin yanındadır" açıklamasında bulundu.

NATO sadece 'kınıyor'

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri "Türkiye'nin yaşadığı trajediden dolayı üzüntülüyüz. Saldırıları kınıyoruz. Ateşkese geri dönülmelidir. NATO, Türkiye'nin yanındadır" açıklamasında bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 14:12
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NATO sadece 'kınıyor'

  • NATO toplantısı sona erdi. NATO genel sekreteri yaptığı açıklamada: "2018 tarihli ateşkese geri dönülmeli. Aksi halde insani kriz devam edecektir. Nato türkiye nin yanındadır. Kıymetli bir müttefiktir. Türkiye Suriyedeki insani durumdan kötü etkilenmektedir."
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: - Suriye ve Rusya'ya saldırıyı durdurmaları, uluslararası yasalara uymaları çağrısı yapıyoruz. - Türkiye ile müttefikler arasında iletişim kanalları açık olmaya devam edecek. - İdlib'de barış ve ateşkes konumuna geri dönülmelidir

Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine kalleşçe bir saldırı düzenledi.

Saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.

Türkiye, diplomatik kanallarını harekete geçirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İSTEDİ, NATO TOPLANDI

Görüşmeden saatler sonra 29 NATO müttefiki , İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı.

4. MADDE NE DİYOR?

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

NATO'NUN 5. MADDESİ

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

Son Güncelleme: 28.02.2020 14:24
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