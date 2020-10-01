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MSB: 'Ermenistan'ın Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair iddiaları yalandır'

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunduklarını açıkladı.

Güncel 01.10.2020, 08:57
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MSB: 'Ermenistan'ın Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair iddiaları yalandır'

MSB:"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı oluşturarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."

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