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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Ermenistan bunun hesabını verecektir'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Gence’ye yönelik saldırısına ilişkin, “Ermenistan son derece saldırgan ve insanlık suçu işliyor. Bunların hesabı hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bunlar bir gün gelecek bunun hesabını verecektir” dedi.
Güncel 12.10.2020, 14:14
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