Merve Şebnem Oruç kimdir? Superhaber.com'dan neden ayrıldı?

2013 yılından bu yana medya sektöründe faaliyet göstermekte ve programlarda gündeme dair yorumlar yapmaktadır.

TRT'nin İngilizce haber kanalı TRT World'ün kuruluşunda yer aldı, online departmanını kurdu. Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı gazete ve platformlarda köşe yazıları ve analizleri yayınlamaktadır. Aynı zamanda TV Net televizyonunda hazırladığı "Karşı Karşıya" programını sunmuştur.

Son olarak superhaber.com'da yazarlık yapmaktaydı.

Superhaber.com'dan yazıları için telif alamadığını ileri süren Merve şŞebnem Oruç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Kasım 2020’ye kadar telifli yazarlık yaptığım superhaber, bu dönemde 15 ayın 8 ayında telifimi ödemedi. ‘Artık’ yazmayı bırakana kadar ve bıraktıktan sonra kibar ve sabırlı tüm ricalarıma rağmen hakkım ödenmeyince adalete başvurdum diye site yazılarımı silmiş. Çok ayıp… Çok…"