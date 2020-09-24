Maske takmadan sokağa çıkmayın! Cezası büyük...

Corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde maske kullanmayan kişiler İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında denetimlere tabi tutuluyor. Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

NERELERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Alınan tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen corona virüsü vaka sayılarının her geçen gün artması üzerine yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Ayrıca kafe ve eğlence yerlerinde de saat 24:00’ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı.

* Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.