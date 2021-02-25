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Mardin’de köylülerden şalvarlı ve fistanlı badminton maçı

Güncel 25.02.2021, 09:32
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Mardin’de köylülerden şalvarlı ve fistanlı badminton maçı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Alakuş köyünde vatandaşlar şalvar ve fistanını giyip badminton maçına koştu. İlk defa badminton oynayan köy sakinleri doyasıya eğlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyon'unun birlikte yürüttüğü Köy Halk Badminton Projesi, Mardin’de hayata geçirildi. Kızıltepe ilçesine bağlı Alakuş köyüne giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri mini bir badminton sahası oluşturdu. Raket, forma ve top hediye edilen köy halkı, badmintonla ilk kez tanıştı. Vatandaşlar, şalvar ve fistanını giyip badminton maçına koştu. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik köylülerle görüntülü bir görüşme yaptı.


Gençlere taş çıkaran 84 yaşındaki Musa Yusufoğlu, "Oynadım ve yoruldum. Şimdi sahada onları izliyorum. Oyunu da sevdim. Şimdi gençlere bakıyoruz. İyi oynadım, 2-0 onları yendim" dedi.


Badminton Federasyonu Mardin temsilcisi Necat Akman, projenin devam edeceğini vurguladı. Akman, "81 ilde 81 köye uygulanan Köy Halk Badminton Projesi ile badmintonu sevdirmek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı güdülmektedir. Şu anda köyümüzde badmintonun tanıtımını yapmaktayız. Köylülerimiz hatta yaşlılarımız yöresel kıyafetleriyle oyunu oynamaya başladılar. Gördüler, tanıdılar ve sevdiler. Biz de federasyonumuzun verdiği bu projelerin devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.


Spor Şube Müdürü Serhat Çakı da, "Bugün Türkiye Badminton Federasyonu'nun ve Bakanlığımız işbirliğindeki proje için Kızıltepe’nin Alakuş köyünde bir aradayız. Burada amaç 7’den 70'e tüm vatandaşlarımızın badminton sporunu tanımaları ve sporla sağlıklı bir şekilde yaşamalarını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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