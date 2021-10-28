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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara 500 TL Doğalgaz Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere "Kara Kış Destek Paketi" ile 600 milyon liralık destekte bulunacaklarını açıkladı. Buna göre başvuran ihtiyaç sahiplerinin Başkent Kartına Aralık ayında 500 liralık doğalgaz desteği yatırılacak.

Güncel 28.10.2021, 13:15
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara 500 TL Doğalgaz Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere "Kara Kış Destek Paketi" ile 600 milyon liralık destekte bulunacaklarını açıkladı. Buna göre başvuran ihtiyaç sahiplerinin Başkent Kartına Aralık ayında 500 liralık doğalgaz desteği yatırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirdiği destek paketlerine yenisi eklendi. Bu kapsamda Başkent Kart'tan yapılan kömür yardımının ardından "Kara Kış Destek Paketi" hazırlandı.

ARALIK AYINDA 500 LİRALIK DESTEK TUTARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, destek paketini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Paylaşımında, "600 milyon liralık Kara Kış Destek Paketimizi başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz." mesajına yer veren Yavaş, videoda, "Yeni destek paketimizde, bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğal gaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe başvuru durumuna göre 400 milyon liralık bütçe ayırırken, aralık ayında 220 bin ailemizin Başkent Kartına 500 liralık (toplam 110 milyon lira) ayrıca destek tutarının yatırılması için çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK BİR EKMEK VE AYLIK 1 KG ET ALABİLMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin, Başkent Kart ile günlük bir ekmek ve aylık bir kilogram et alabilmeleri için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Yavaş, yeni yılda 20 bin civarında öğrencinin servis ücretlerini de ödemeye başlayacaklarını açıkladı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesince sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartına bugüne kadar yaklaşık 140 milyon lira, kömür alımı için 28 bin 609 ailenin kartına ayrıca 61 milyon 509 bin 350 lira yatırıldığı ve okullar açılmadan önce 164 bin 910 öğrenciye yaklaşık 25 milyon lira eğitim desteği sağlandığı anımsatıldı.

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