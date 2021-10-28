banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Mansur Yavaş'tan 29 Ekim mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Güncel 28.10.2021, 16:17
Mansur Yavaş'tan 29 Ekim mesajı

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

“Anadolu’nun kalbinden bir güneş gibi doğan Ankaralı hemşehrilerimin ve kurtuluş mücadelemizin faziletini üstlenen aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; her şeyden önce inancın, idrak ve istikrarın eseri ve milli varlığımızın tescili olan Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya başkentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzusu içinde birlik ve beraberlik ruhumuzu korumayı sürdüreceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal dayanışmayı, kimseyi ayırt etmeden sunduğumuz hizmetleri ve sosyal adaleti tüm Başkentlilere yayma gayretini ön planda tutan yönetim anlayışımızla kentimizi birlikte yönetme iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3