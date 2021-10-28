Mansur Yavaş'tan 29 Ekim mesajı

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

“Anadolu’nun kalbinden bir güneş gibi doğan Ankaralı hemşehrilerimin ve kurtuluş mücadelemizin faziletini üstlenen aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; her şeyden önce inancın, idrak ve istikrarın eseri ve milli varlığımızın tescili olan Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya başkentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzusu içinde birlik ve beraberlik ruhumuzu korumayı sürdüreceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal dayanışmayı, kimseyi ayırt etmeden sunduğumuz hizmetleri ve sosyal adaleti tüm Başkentlilere yayma gayretini ön planda tutan yönetim anlayışımızla kentimizi birlikte yönetme iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı