Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda bayram hakkında alınan kararlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayram vesilesiyle 17 Temmuz'dan itibaren bayram bitene kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyol geçişlerinde ücret alınmayacağını açıkladı.

"CUMA GECE YARISI İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK"

Erdoğan, "Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır" dedi.

NİĞDE- ANKARA OTOYOLU'NDA YÜZDE 40'A KADAR İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde- Ankara otoyolunu kullanan vatandaşlara da güzel haberi verdi. Erdoğan, "Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve tırlarıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek" ifadelerini kullandı. KAYNAK:HABERLER.COM/ABDULLAH KARLIDAĞ