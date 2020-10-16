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Köprü ücretleri ile ilgili Karayolları’ndan açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü son dönemde gündeme gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aynı gün içinde geri dönüş yapılmadığı takdirde Asya-Avrupa yönünde de ücret alındığı iddialarını yalanladı.

Güncel 16.10.2020, 15:27 16.10.2020, 15:30
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Köprü ücretleri ile ilgili Karayolları’ndan açıklama

Son dönemde gündeme gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden aynı gün içinde geri dönüş yapılmadığı takdirde Asya-Avrupa yönünde de ücret alındığı iddiaları ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden konu hakkında bir açıklama geldi. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken, “Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa – Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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