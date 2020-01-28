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Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın sebebi açıklandı

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni açıklandı. LA Polisi, pilot hatasının olduğu iddia edilen kazayla ilgili raporunda kazanın nedeni olarak hava koşullarını gösterdi. Ayrıca helikopterde hayatını kaybeden kişilerin tümünün kimlikleri belli de oldu.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın sebebi açıklandı

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni açıklandı. LA Polisi, pilot hatasının olduğu iddia edilen kazayla ilgili raporunda kazanın nedeni olarak hava koşullarını gösterdi. Ayrıca helikopterde hayatını kaybeden kişilerin tümünün kimlikleri belli de oldu.

28 Ocak 2020 Salı 13:27
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Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın sebebi açıklandı

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı, kazanın nedeninin hava koşulları olduğunu duyurdu.

Polis sözcüsü Joe Rubenstein, "Kaza anındaki hava koşulları, bizim uçuşlar için belirlediğimiz minimum standartların altında. Havada sis uçuşa engel olacak kadar fazlaydı. Görüş mesafesi en az 2.8 mil olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Kulenin, helikopterin pilotuna telsiz üzerinden yaptığı uyarı ortaya çıktı. Helikopterin alçaktan uçtuğunu fark eden kulenin hemen pilotla temasa geçtiği belirtildi. Kule ilk önce telsiz üzerinden pilota; 'Çok alçaktasınız' uyarısı yapıyor. Kule bu uyarısını tekrar yaptıktan sonra helikopterden radardan tamamen yok oluyor.

KAZADA ÖLEN PİLOTUN İSMİ BELLİ OLDU


Kazada ölen kişilerden olan helikopterin pilotunun da kimliği ortaya çıktı. Pilotun isminin Ara Zobayan olduğu açıklandı. Zobayan'ın VHF Kurallarına (görerek uçma) göre sisli havalarda uçma izni ve tecrübesi bulunuyordu.

NBA efsanesi Kobe Byrant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden isimler, pilot Ara Zobayan, Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester ve kızı Payton Chester olarak açıklandı.

BASKETBOL EFSANESİYDİ

23 Ağustos 1978, Philadelphia, Pensilvanya, ABD'de dünyaya gelen tam adıyla Kobe Bean Bryant, kariyer hayatı boyunca NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymişti.

1.98 boyundaki Bryant, şutör gard ve oyun kurucu pozisyonunda görev almaktaydı. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen "Black Mamba" lakaplı sporcunun "Training Camp" adında bir de kitabı vardı.

41 yaşında hayata gözlerini yuman efsane basketbolcu 2001'den bu yana Vanessa Laine Bryant ile evli ve 4 kız çocuk sahibiydi. Çiftin kazada babasıyla birlikte ölen 13 yaşındaki Gianna Maria-Onore Bryant dışında, 17 yaşındaki Natalia Diamante Bryant, 3 yaşındaki Bianka Bella Bryant, ve 7 aylık Capri Kobe Bryant adlarında 3 kızı bulunuyordu.

Kobe Bryant hayatını kaybetti
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 28.01.2020 14:16
Anahtar Kelimeler:
KobeBryantKazaSebebiHelikopter
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