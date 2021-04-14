KISITLAMALARIN ARDINDAN GÜNCELENNEN SAATLER

Birbirinden özel markaları ile ziyaretçilerini ağırlayan Kuzu Effect AVM, arttırılan tedbirlerin ardından saat 10.00 ve 18.00 saatleri arasında açık olacaklarını duyurdu.

Hijyen tedbirlerinin üst sırada tutulduğu alışveriş merkezi girişinde HES kodu uygulaması ile ziyaretçiler alınmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra AVM içerisinde bulunan dezenfeksiyon alanlarında her an hijyen ziyaretçiler ile buluşturuluyor. Tüm katların en ince ayrıntısına kadar saat başı temizlendiği Kuzu Effect AM’de, ziyaretçiler güvenli alışverişin keyfini sürmeye devam ediyor.

Sağlık için alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması gerektiğinin altını çizen Kuzu Effect AVM Yönetimi, “Kısıtlamalar ile birlikte saatlerimizi güncelledik. Herkesin sağlıklı ve güvende alışverişlerini huzurla yapması en büyük önceliğimiz. Ziyaretçilerimizin sağlığını önemsiyoruz” diye konuştu.