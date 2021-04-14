Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Dünyada açlığın arttığına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Günde 25 bin, yılda 10 milyon insan ne yazık ki açlıktan vefat ediyor. Bizler, her şeyden önce böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu idrak etmek zorundayız ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmek için de ciddi bir gayretin içine girmek zorundayız." diye konuştu.

Ramazanın, paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada da önümüze ister istemez geçim meselesi çıkıyor. Geçim İttifakını sadece siyasilerin değil, toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yapmak mecburiyetindeyiz. Toplumun çok az bir kesimi istisna edilirse geriye kalanlar ciddi manada geçim sıkıntısı çekiyor. Esnafımız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, çiftçimiz, engellimiz, kadınımız ve erkeğimiz dertli. İşsizin halini soran bile yok. Bu yüzden ramazan ayını bu dertlerimizin en yoğun şekilde görüşüldüğü, konuşulduğu bir ay olarak görmek istiyoruz."

İktidarın rakamlarla oynayarak, yoksulluk oranını daha düşük yansıttığını iddia eden Karamollaoğlu, "Rakamlarla oynamak, rakamları değiştirmek, hiçbir zaman gerçeği değiştirmez. Aç olan insan açtır. Karnını doyuramayan insan karnını doyuramamıştır. Rakamları değiştirseniz ne yazar?" ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK verilerine göre, 2021 yılı şubat ayı işsizlik oranı yüzde 0,7 artmış ve işsizlik şu anda yüzde 13,4 olarak görülüyor. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 250 bin artarak, 4 milyon 236 bine çıkmış. Bu rakamlar, esas işsizlik oranlarını gizliyor. Ülkemizde şu an asıl işsizlik oranı yüzde 28,3'tür. TÜİK, bunu işsizlik oranı değil, atıl iş gücü oranı diye açıklıyor. Atıl ne demek? Çalışmıyor demek, yani işsiz demek. İşsizi tarif ederken, başına atıl kelimesini getirmek, bu işin gerçeğini değiştirmez."

Emeklilere 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiye verildiğini anımsatan Karamollaoğlu, artık bu 1000 liranın hükmünün kalmadığını söyledi.

Üç yıllık enflasyona rağmen emeklilere verilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz. Böyle bir ikramiye, emeklilerimizi tahminlerin de ötesinde memnun edecektir. Biz, iktidarın bu teklifimizi dikkate almasını arzu ediyoruz." görüşünü paylaştı.