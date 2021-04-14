Karabağ Gazilerine müzik terapi uygulandı

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda gazi olan bazı askerlerin eski sağlıklarını kavuşabilmeleri için tedavilerine Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam ediliyor. Bu hastaların 9’unun tedavisinin sürdüğü Romatem Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, geçtiğimiz günlerde farklı ve bir o kadar da yararlı bir terapiye ev sahipliği yaptı. II. Dünya Savaşı sırasında, yaralı askerlerin kaldığı hastanelerde müzikli uygulamaların iyileşme sürecindeki etkileri fark edilince kullanıma başlanan ‘Müzik Terapi’ bu sefer Azeri gazilere uygunlandı.

Amaç Hücreleri Harekete Geçirmek

Terapide, müzik aletleri eşliğinde hastaların sinir sistemlerinin çok zedelendiği için o aletleri tutup kavramasını sağlanmaya çalıştıklarını belirten Abdulleyeva,” Müzik ile birlikte hastaların psikolojik olarak hasar gördükleri durumdan bir sürede olsa uzaklaşmaları sağlanırken Azerbaycan ritimleri ile hastalarla bağlantı kurulmaya çalışıldı. Hastalara öncelikle ellerini birbirine vurarak ritmik bir çocuk şarkısı okuttuldu. Bu ritmi dinleyip ritme göre elleriyle cevap verdiler. Çocukken bu şarkıyı bildikleri için onlar da ritim olarak geri yansıttılar. Hastalar müzik ile bir şarkıyı okumak için bütün bedeniyle uğraşır, hücreler bunu yapmak için harekete geçer. İşte bu noktada müzik rehabilitasyonunda yapmak istediğimiz bu hastaya o ritmi o gücü verebilmek ve ritmi yansıtmasını sağlamak” dedi.

Müzik Terapi Eski Bir Tedavi Yöntemi

Müzik terapisiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hülya Şirzai ise, " Müzik en eski tedavi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Burada ana amacımız dışarıdan işitme merkezimize çeşitli uyarılar vererek, beynimizdeki diğer hücrelere iletişim sağlamak, ölen hücrelerin yerine fonksiyonları daha oluşmamış hücreleri uyarmaktır. Müzik terapide ritim, melodi ve armoni gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılır. Müzik, hastanın sinir ve endokrin sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar” ifadelerini kullandı.