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Jelibon nedir, neyden yapılır?

Jelibon nedir, jelibon neden yapılır? Çocukların sevdiği atıştırmalıklardan biri olan jelibonun gündem olması sonrası hakkında merak edilenler arttı. İşte Jelibonun yapılışı…

Güncel 29.06.2022, 14:13

Jelibon, sosyal medyada en çok konuşulanlar arsına girince, Jelibon nedir, neyden yapılır? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

JELİBON NEDİR?

Jelibon, küçük, içi ve dışı jel kıvamında yumuşak bir şeker türü. Çok çeşitli renk ve tatları mevcuttur.

Yumuşak jöle kıvamında, üzeri pudra şekeri kaplı Türk lokumu jelibon için esin kaynağı oldu. İlk kez 1861 yılında, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşı sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.

JELİBON NEYDEN YAPILIR?

Jelibonun kaynağı tamamen hayvansaldır ve hayvanların kemiklerinde yer alan jelatin adı verilen maddeden üretilmektedir.

#jelibon
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