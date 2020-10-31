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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları ile birlikte İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Güncel 31.10.2020, 17:35
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları ile birlikte İzmir’in Bayraklı Manavkuyu’da incelemelerde bulundu.

Akşener, kurtarma çalışmaları hakkında AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından bilgi aldı.

Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Bugünlerde zamanla yarışıldığı için sadece görüp, geçmiş olsun deyip, sabır dileyip ne olup ne olmadığına bakıp, tespit yapılıp geri dönülür. Burada olduğumuzu, arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek için gelinir ve dönülür.

* Arama kurtarmada çalışan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ondan sonra eksikler gedikler not edilir. O eksik ve gediklerin giderilmesi için Meclis bünyesinde gerekenler yapılır.

* Benim prensiplerimi basın mensupları aşağı yukarı bilir, söyleyeceklerim bu kadar. İlginiz için teşekkür ediyorum, tekrar geçmiş olsun diyorum bütün İzmir'e arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, teşekkür ederim.

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